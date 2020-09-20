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الإفتاء المصرية تحسم جدل إصدارها فتوى بشأن "الأهلي والزمالك"

الإفتاء المصرية تحسم جدل إصدارها فتوى بشأن "الأهلي والزمالك"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حسمت دار الإفتاء المصرية، أمس السبت، الجدل المثار بشأن إصدارها فتوى عقب تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء بشأن إصدار "الإفتاء المصرية" فتوى تحرم شماتة جمهور "الأهلي" في نادي الزمالك والسخرية منه عقب خسارته للدوري المصري، وقالت إنه "مكروه شرعا".

ونفت دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إصدارها لأي فتوى بهذا الشأن، وأكدت أنه لا دخل لها بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وطالبت بعدم الزج باسمها في هذه الأمور.

وتوج فريق الأهلي المصري، بلقب الدوري المصري رسميا، عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن ملاحقه الزمالك، ويتبقى للفريق الأبيض ست مباريات مقابل سبعة لغريمه التقليدي. علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم الجاري بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة.

وحصل بتلك الطريقة الأهلي على لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، ولقب المدرب السويسري، رينيه فايلر، الأول مع الأهلي.

ويعد ذلك اللقب هو الخامس على التوالي للأهلي في الدوري وهي رابع أطول فترة في تاريخ الفريق الأحمر التي يتوج فيها باللقب بشكل متتالي.

وكانت أطول مدة سيطر فيها الأهلي على لقب الدوري بشكل متتالي في الأربعينيات من القرن الماضي، حينما حصد 9 بطولات متتالية بدأ في موسم 1948-1949 حتى موسم 1958-1959.

وخسر الزمالك مباراته أمام أسوان بهدف مفاجئ في الدقيقة 45 من زمن المباراة عن طريق إبراهيم جلال.

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