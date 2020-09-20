إيران: إسرائيل لا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إسرائيل لن تتمكن من ضمان أمن الإمارات والبحرين.



وقال ظريف، في حديث للتلفزيون الإيراني، تعليقاً على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج العربية، إن "بعض دول الجوار تعتقد أنه يمكن لإسرائيل توفير الأمن لها".



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إسرائيل لم تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد الإسلامي، ولا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين".



واعتبر ظريف أن "الإمارات والبحرين ترتبطان بعلاقات تعاون أمني مع إسرائيل منذ 25 عاما والتوقيع على اتفاق التطبيع مجرد إعلان عن العلاقة".



وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الإمارات والبحرين لم تحاربا إسرائيل كي توقعا اتفاقي تطبيع معها".



ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديد اللهجة من قبل الجانب الفلسطيني.



بدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن على كل من الإمارات والبحرين تحمل "عواقب" التطبيع مع إسرائيل وأثر تلك الخطوة على الأمن في المنطقة، بينما حذر مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي أكبر ولايتي، من أن "الإمارات والبحرين ستدفعان ثمن عملهما المخزي".