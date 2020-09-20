شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الأربعاء المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى الأربعاء المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جدا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي اثرت على البلاد ويكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزيا معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-20 30-19 29-18 بيت لحم 32-20 30-19 29-18
رام الله والبيرة 31-19 29-18 28-17 طولكرم 34-22 32-21 31-20
نابلس 33-21 31-20 30-19 قلقيلية 34-22 32-21 31-20
جنين 35-23 33-22 32-21 سلفيت 32-20 30-19 29-18
طوباس 36-24 34-23 33-22 روابي 33-21 31-20 30-19
الخليل 31-19 29-18 28-17 غزه 32-23 30-22 30-21
أريحا 41-28 39-27 38-26 خانيونس 32-23 30-22 30-21
الأغوار الشمالية 39-26 37-25 36-24 رفح 33-22 31-21 31-20


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