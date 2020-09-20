إيران: إسرائيل لم تضمن أمنها بمواجهة حماس والجهاد فكيف ستضمن أمن الإمارات والبحرين؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن إسرائيل لن تتمكن من ضمان أمن الإمارات والبحرين.



وأوضح ظريف، وفق ما نقلت صحيفة (القدس العربي)، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بعض دول الخليج العربي، أن "بعض دول الجوار تعتقد أنه يمكن لإسرائيل توفير الأمن لها".



وأضاف: "إسرائيل لم تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد الإسلامي، ولا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين".



وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق: إن على كل من الإمارات والبحرين تحمل "عواقب" التطبيع مع إسرائيل وأثر تلك الخطوة على الأمن في المنطقة.