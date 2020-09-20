دولي

اختفاء أربعة جواسيس أمريكيين بعملية فاشلة ضد الصين

اختفاء أربعة جواسيس أمريكيين بعملية فاشلة ضد الصين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير نشرته شبكة (ياهو) الأمريكية، عن اختفاء أربعة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، في عملية فاشلة استهدفت الصين.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع (عربي 21)، أن الوكالة أرسلت جواسيسها الأربعة عام 2008، للتجسس على جزيرة صغيرة، إلى الشمال من جزيرة "لوزون"، كبرى جزر الفلبين.

وأكد الموقع أنه كانت وكالة (سي آي إيه) تعتقد بأن الصين تحتل تلك الجزيرة الصغيرة، في إطار صراع محموم على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب مصادر عملت في الوكالة الاستخبارية الأمريكية سابقا، وكشفت تفاصيل القضية لـ"ياهو"، فقد ضم الفريق التجسسي غواصين اثنين، كلفا بوضع "جعبة" متخفية بهيئة صخرة تحت المياه، تحتوي تكنولوجيا سرية، لمراقبة الإشارات الإلكترونية للسفن البحرية الصينية.

وأثناء تنفيذ المهمة، ضرب إعصار "هيغوس" المنطقة، ورصدت الوكالة انجراف سفينة الفريق إلى قلب العاصفة، قبل أن يختفي أي أثر لها، دون تحرك يذكر لإنقاذ الجواسيس الأربعة.

وقال موظف سابق في الوكالة إنها لم تعثر على أي أثر للفريق، "ولا حتى على قطعة طائشة من معطف أحدهم".

ولم يعترف (سي آي إيه) رسميا بما جرى إلى اليوم، ولم تعلن عن أسماء الضحايا وانتمائهم لها، كما رفضت التعليق على تقرير "ياهو". 

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