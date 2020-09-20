بكتيريا جديدة تجتاح الصين وتُصيب الآلاف

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رام الله - دنيا الوطن

اكتشفت السلطات الصينية إصابة عدة آلاف بمرض بكتيري جديد، إثر تسرب في مصنع تابع لشركة أدوية حيوية في شمال غرب البلاد، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لشبكة (سي إن إن) الأميركية.



ووفق وكالة (شينخوا) فقد أكدت لجنة الصحة في مدينة لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، أن 3245 شخصا أصيبوا بمرض البروسيلات الذي غالبا ما يكون سببه ملامسة الماشية التي تحمل البكتيريا.



وقالت لجنة الصحة المحلية: إن 1401 شخص آخرين جاءت نتائج فحصهم إيجابية بشكل أولي بالرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.



كما فحصت السلطات في الإجمال، 21847 شخصا من أصل 2،9 مليون نسمة في المدينة.



ويمكن أن يسبب المرض، المعروف أيضا باسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط، أعراضا تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب، ويمكن لهذه الأعراض أن تصبح مزمنة.



أما انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر للغاية، لكن معظم الناس يصابون عن طريق تناول الطعام الملوث أو دخول البكتيريا عن طريق التنفس.



ونتج هذا التفشي عن تسرب في مصنع تشونغمو لانتشو للأدوية البيولوجية حدث بين أواخر تموز/ يوليو، وأواخر آب/ أغسطس من العام الماضي.



فقد استخدم المصنع المذكور أثناء إنتاج لقاحات البروسيلا للاستخدام الحيواني، مطهرات منتهية الصلاحية، ما يعني أنه لم يتم القضاء على جميع البكتيريا في غاز النفايات، إلى أن شكل غاز النفايات الملوث الهباء الجوي الذي يحتوي على البكتيريا، وتسرب في الهواء، الذي حملته الرياح إلى معهد لانتشو للأبحاث البيطرية، حيث بدأ التفشي الأول.



وبدأ الناس في المعهد يبلغون عن الإصابة بالعدوى في تشرين الثاني/ نوفمبر، وسرعان ما تسارعت الإصابات، فيما ببحلول نهاية كانون الاول/ ديسمبر، فكان ما لا يقل عن 181 شخصا في المعهد قد أصيبوا بداء البروسيلا.