تطورات جديدة في قضية الطرد المسموم الذي وصل إلى ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تطورات جديدة في واقعة ضبط طرد مسموم كان مرسلا إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وتم اعتراضه من قبل سلطات إنفاذ القانون.



وقال مسؤول في إنفاذ القانون مطلع على الأمر لصحيفة (نيويورك تايمز) إن المحققين يعتقدون أن الخطابات تم إرسالها من كندا، وتعرفوا على امرأة مشتبه بها وراء إرسالها.



وبحسب قناة "العربية"، فإن الشرطة الكندية لم تعلق على الفور على قضية الرسالة الموجهة لترامب.



وأكد المسؤول للصحيفة أن الرسائل التي تحتوي على مادة "الريسين" السامة أُرسلت أيضا إلى المكاتب الفيدرالية في ولاية تكساس الأمريكية، ويحاول المحققون حاليا تعقب من أرسلها وما إذا كان المزيد منها يتم تداوله عبر النظام البريدي.



وتم ضبط المغلف المرسل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشأة المعالجة النهائية خارج الموقع، حيث يتم فحص البريد قبل إرساله إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.



بدورها، قالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية: إنه يتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع، قبل الوصول إلى البيت الأبيض.



وذكرت "سي إن إن" أن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" والخدمة السرية يحققان في الأمر.



يشار إلى أن "الريسين" مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض.



وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.