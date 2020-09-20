شؤون فلسطينية

أبو بكر: نُشيد بمواقف نقابة الصحفيين التونسيين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

أبو بكر: نُشيد بمواقف نقابة الصحفيين التونسيين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أشاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، بمواقف نقابة الصحفيين التونسيين الداعمة لحقوق شعبنا، وموقفها ضد اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال.

وقال أبو بكر في كلمة له عبر تطبيق (زوم) أمام المؤتمر الخامس للدورة السابعة والعشرين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس،  بحضور سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، إن "التاريخ سيسجل اسماء الذين وقفوا ضد التطبيع، خاصة اخوتنا التونسيين من صحفيين في النقابة الوطنية للصحفيين والتي كانت اول من قدم موقفا ضد التطبيع".

وأكد أن شعبنا سيبقى صامدا على ارضه وسيفشل مشاريع التطبيع كما افشل كل المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته ومشروعه الوطني.

من جهته، اكد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، موقف الاتحاد الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني.

وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، على موقف النقابة من التطبيع مع دولة الاحتلال باعتباره طعنة في ظهر شعب فلسطين ومحاولة لتصفية قضيته، وإنقاذا لترمب ونتنياهو.

ويتواصل المؤتمر على مدار يومين لمناقشة التقارير الادارية والمالية والادبية، كما سينتخب اعضاء نقابة جدد من بين لائحتين جديدتين مترشحتين لرئاسة النقابة.

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