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القوى السياسية الكويتية تدين تصريحات ترامب الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع

القوى السياسية الكويتية تدين تصريحات ترامب الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع
رام الله - دنيا الوطن
دانت القوى السياسية الكويتية، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يزعم فيها، أن الكويت متحمسة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت القوى السياسية الكويتية في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، أن الكويت حكومة وشعباً، يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة، أن تتنكر لقيمها وثوابتها الأصيلة الثابتة الداعمة للحق العربي الفلسطيني، منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي، وعبر جميع المراحل، مؤكدة أن الكويت لن تنسى دماء الشهداء، وعذابات الأمهات والأطفال والأسرى والجرحى وتضحيات الأجيال، طوال عقود القهر والعدوان الإسرائيلي على فلسطين والقدس الشريف، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وطالبت القوى السياسية، الحكومة الكويتية، عبر وزارة الخارجية بإصدار توضيح يقطع دابر ذلك الزعم المرفوض جملة وتفصيلاً، كما طالبت مجلس الأمة، بإعطاء قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي صفة الاستعجال، وقاية للكويت من الابتزاز والضغوطات المتوقعة المقبلة.

وحثت الأفراد والجماعات، وقوى المجتمع المدني، بالتحرك الفعّال؛ لإقرار هذا القانون، لتوفير الحماية الشعبية الصلبة للقرار الحكومي الرسمي الرافض لهذا التطبيع المذل.

ووقع على البيان: التحالف الإسلامي الوطني، وتجمع العدالة والسلام، وحزب المحافظين المدني، وتجمع ولاء الوطني، والتيار العروبي، والحركة الليبرالية الكويتية، والحركة الدستورية الإسلامية، والحركة الشعبية الوطنية، والمنبر الديمقراطي الكويتي، وتجمع راية الشعب، وتجمع الميثاق الوطني.

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