صحيفة سعودية تُغرد بالعبرية.. وإسرائيل تُعلق

رام الله - دنيا الوطنقامت صحيفة (عرب نيوز) السعودية، بتغيير صورة البروفايل وصورة غلافها على موقع (تويتر) إلى صورة تحمل عبارة (شانا توفا) أي (سنة سعيدة) باللغة العبرية، وهو الأمر الذي أثار إعجاب وزارة الخارجية الإسرائيلية.وجاءت التهنئة من الصحيفة السعودية بمناسبة السنة العبرية الجديدة، التي يحتفل بها اليهود يومي السبت والأحد.وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مرفقة صورة لها تظهر غلاف الصحيفة السعودية مع عبارة (شانا توفا): "صحيفة عرب نيوز السعودية، تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة (شانا توفا) عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".