تركيا تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت تركيا، اليوم السبت، عتبة الـ 300 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بعد رصد 1538 حالة جديدة.



وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1538، مقابل 1771 في بيانات أمس الجمعة، ليصل إلى مستوى 301348 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس، بلغت 7445 شخصاً، بعد تسجيل 68 حالة جديدة مقابل 62 في إحصائية الجمعة.



وأعلنت عن شفاء 1312 مريضاً ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 266117 شخصاً.



وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي يثير جدلاً في البلاد، حول ضرورة إعادة القيود العامة؛ لوقف تسارع انتشار المرض.



وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة: إن الحكومة تحتاج إلى تكثيف الإجراءات؛ للحد من ارتفاع الحالات، الذي أثار أيضاً احتجاجات من الأطباء، الذين يقولون إن البيانات الرسمية لا تعبر عن حقيقة نطاق التفشي.