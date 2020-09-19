السعودية: إصابة خمسة أشخاص جنوب المملكة جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إصابة خمسة أشخاص، جراء سقوط قذيفة في منطقة جازان، جنوب المملكة، أطلقها الحوثيون من اليمن.



وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة (واس) الرسمية، بتلقي بلاغ عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصرالحوثي من داخل الأراضي اليمنية، تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بالمنطقة.



وذكر الغامدي، "أن الهجوم، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية، المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر ثلاث مركبات مدنية، وإصابة خمسة مدنيين بإصابات خفيفة، نتيجة تطاير الشظايا".



وقال: "إن المصابين تم نقلهم للمستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة"، مشيراً إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



وكثفت عناصر الحوثيين منذ الصيف، هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة، والقذائف على مواقع داخل السعودية، التي تتهم جماعة الحوثي باستهداف المدنيين في المملكة.



وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.