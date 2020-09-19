وزيرة الدفاع اللبنانية: التنسيق بين(يونيفيل) والجيش اللبناني يردع الانتهاكات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

تفقدت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، قوات (يونيفيل) في الجنوب اللبناني، وقامت بجولة على طول الخط الأزرق والكتيبتين الفرنسية والإيطالية، ولواء المشاة الخامس، وفوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني.



وقالت عكر، في تدوينة على (تويتر): "جرى التأكيد، خلال الزيارة على التنسيق بين (يونيفيل) والجيش اللبناني لردع الانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز الاستقرار في لبنان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: إن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، زارت مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة، حيث كان في استقبالها قائد قوات (يونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط.



وأكدت عكر، على ضرورة أن "تقوم القوات الدولية بإلزام العدو الإسرائيلي، بالاحترام الكامل لمندرجات القرار 1701"، وقالت إن "التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا يعني التخلي عن حقنا بالدفاع عن وطننا وسيادتنا ضد أي اعتداء".