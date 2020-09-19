دولي

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.

وتوعد سلامي، في كلمة ألقاها اليوم السبت، بأن كافة القوات الأمريكية في المنطقة ستكون تحت رصد إيران ورصاصها في أي حرب محتملة، مضيفا أن طهران تملك "آلاف الألوية العسكرية على الأرض القادرة على احتلال وحرق كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحذر سلامي من أن أي حرب ضد إيران ستلحق بالولايات المتحدة "خسائر بالغة لا يمكنها تحملها"، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية عززت قدراتها العسكرية لخوض حرب واسعة في البحر والجو وعلى الأرض ضد أمريكا والانتصار عليها.

وأعرب سلامي عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي قوة في العالم تحمل حرب ضد بلاده، قائلا إن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية لجوء واشنطن إلى خيارات عسكرية ضد طهران ليس سوى "مبالغة نابعة عن افتقاره للمعرفة العسكرية الدقيقة".

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