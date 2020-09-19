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الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق الأراضي اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن الجيش الإسرائيلي ألقى، مساء السبت، قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي، تسببت باندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أنه شوهد عمود من الدخان، يرتفع من مكان الحريق، قرب موقع تابع لجيش الاحتلال، على الحدود الشمالية.

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