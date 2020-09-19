الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق الأراضي اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن الجيش الإسرائيلي ألقى، مساء السبت، قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي، تسببت باندلاع حريق في المنطقة.
وذكرت الوكالة اللبنانية، أنه شوهد عمود من الدخان، يرتفع من مكان الحريق، قرب موقع تابع لجيش الاحتلال، على الحدود الشمالية.
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن الجيش الإسرائيلي ألقى، مساء السبت، قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي، تسببت باندلاع حريق في المنطقة.
وذكرت الوكالة اللبنانية، أنه شوهد عمود من الدخان، يرتفع من مكان الحريق، قرب موقع تابع لجيش الاحتلال، على الحدود الشمالية.
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