شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بتركيا تُصدر توضيحاً حول الطلبة الدارسين بالجامعات التركية وقبرص الشمالية

سفارة فلسطين بتركيا تُصدر توضيحاً حول الطلبة الدارسين بالجامعات التركية وقبرص الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، توضيحاً للطلبة الفلسطينيين، الذين يدرسون بالجامعات التركية، وجامعات قبرص الشمالية، الموجودين الآن في الوطن أو في دول أخرى، حول كيفية الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت، أنه بما يخص الطلبة الدارسين في الجمهورية التركية؛ فإن مجلس التعليم العالي التركي (yök)، وفي ظل جائحة (كورونا)، قد أعطى وفوض الجامعات باختيار شكل التعليم الذي تراه مناسباً، وتحديد ما إذا كان التعليم للفصل الأول، سيكون وجاهياً أو تعليماً عن بُعد، وذلك على ضوء الحالة السائدة، وبالتالي أعلنت معظم الجامعات في تركيا، أن التعليم للفصل الأول سيكون تعليماً عن بُعد، وبناء عليه، على الطلبة الموجودين في الوطن، التواصل مع جامعاتهم، لاتخاذ القرار المناسب لهم بخصوص الدراسة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أما بخصوص الطبة الدارسين في قبرص الشمالية، أوضحت السفارة، أنه بعد التواصل مع الجهات الرسمية، تم إبلاغها بأن على كل طالب التواصل مع جامعته، والتأكد من قرار الجامعة بخصوص طبيعة التعليم، هل هو وجاهياً أو تعليماً عن بُعد، وبالتالي على الطلاب التواصل مع جامعاتهم.

وشددت السفارة على ضرورة مراعاة الطلبة الإجراءات التالية: حال وصول الطالب إلى قبرص الشمالية، سيخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وهذه الفترة تتكفل بها الجامعة إذا قام الطالب بإبلاغها بموعد وصوله، وأخذ الموافقة على الموعد، وإلا سيضطر الطالب لدفع تكاليف فترة الحجر الصحي. 

كذلك يُشترط على الطلاب أن يكون لديهم فحص (PCR) لا يتجاوز مدته 120 ساعة (خمسة أيام). لذلك يجب على الطلاب الدارسين في قبرص الشمالية التواصل مع جامعاتهم وإبلاغهم بمواعيد وصولهم، وأخذ الموافقة من الجامعات على هذه المواعيد.

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