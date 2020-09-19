الصحة اللبنانية: الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) تقترب من 800 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان، اليوم السبت، رقماً قياساً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا) على أساس يومي، حيث قارب عدد الحالات الـ 800 شخص.



وأعلنت ​وزارة​ الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، عن تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي العدوى في لبنان إلى 28297 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت، أنه تم تسجيل 772 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الماضية، و7 إصابات بين الوافدين.



كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 ​حالات​ وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 286.



ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 12400 فحص مخبري لكشف الإصابات بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، منها 2603 فحوص في المطار.