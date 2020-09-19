شؤون فلسطينية

بعد التطبيع.. الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى البحرين

بعد التطبيع.. الرئيس عباس يستقبل سفير فلسطين لدى البحرين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير فلسطين لدى البحرين، خالد العارف، وذلك في إطار الاستدعاء للتشاور.

وقد وجه الرئيس عباس، تعليماته للسفير بالمتابعة، فيما أطلع السفير العارف، الرئيس على آخر المستجدات والتطورات.

يذكر، أن العارف، غادر السبت الماضي، المنامة، إلى رام الله، عقب قرار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي استدعاءه، رداً على اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

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