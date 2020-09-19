تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس بصفوف جالياتنا حول العالم إلى 6096 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة تعاف.



وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الرابع على التوالي.



وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من متشيغن ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3664 إصابة في الولايات المتحدة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.