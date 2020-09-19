دولي

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيلها 13498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا التي رصدت يوم 17 أيلول/ سبتمبر 10593 حالة، وفي 18 أيلول/ سبتمبر 13215 إصابة.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 31274 حالة وفاة بعد تسجيل 26 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، مقابل 50 متوفيا في إحصائية 17 أيلول/ سبتمبر، و47 في بيانات 18 أيلول/ سبتمبر.

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