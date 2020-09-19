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الصحة السعودية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) أقل من 550 حالة

الصحة السعودية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) أقل من 550 حالة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل وتيرة تفشي فيروس (كورونا) المستجد في السعودية تراجعها، مع تسجيل السلطات الصحية في المملكة لليوم الثالث على التوالي أقل من 600 إصابة جديدة بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 551 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 576 إصابة أمس الجمعة و593 إصابة الخميس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي عندما تم تسجيل 518 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة ضحايا (كوفيد-19) في السعودية خلال اليوم الأخير بواقع 28 حالة وفاة جديدة (مقابل 31 وفاة أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 329271 بما في ذلك 4458 حالة وفاة و15383 حالة نشطة منها 1166 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1078 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 309430 شخصا.

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