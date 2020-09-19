سلطة الطاقة بغزة تؤكد التوصل إلى حل لقضية المولدات التجارية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، بغزة، ياسر حسونة، أن قضية المولدات الكهربائية التجارية بغزة في طريقها إلى الحل، بتثبت التسعيرة الجديدة 2.5 شيكل.



وأوضح حسونة، أن قرار تثبيت تسعيرة المولدات، سيبدأ بتاريخ 1/10/2020، وأن الجهات المختصة ستباشر في تنفيذه.



وبيّن أن اجتماعات عدة ستعقد مع أصحاب المولدات لمناقشة بعض الإجراءات الفنية، لافتًا إلى أن سلطة الطاقة نظمت جولات واتصالات مع أصحاب المولدات، وبينت لهم سهولة الإجراءات التي ستتخذها سلطة الطاقة لتثبيت التعرفة.



وأشار إلى أن سلطته قدمت مبادرة بتسهيل كل الإجراءات لأصحاب المولدات، الذين سيبدؤون بتسوية أوضاعهم والتزام إجراءات الترخيص من خلال حملة تشمل تذليل الإجراءات لهم في كل الجهات المختصة، وتقديم تسهيلات كبيرة لهم.



وذكر أن تسعيرة سلطة الطاقة الجديدة لأصحاب المولدات الكهربائية، وازنت بين المواطن والتجار، وثبتت هامش ربح لأصحاب المولدات من 50 إلى 70% بناء على قدرة المولد.



كما وأكد أن الضغط على المواطن من قبل أصحاب المولدات، تتابعه الإجراءات القانونية والنيابة العامة.