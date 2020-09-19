دولي

إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات جراء (كورونا)

إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات جراء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال اليوم الأخير، فيما شهدت حصيلة الوفيات هناك جراء الوباء ارتفاعا غير مسبوق.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية في تقرير نشرته مساء اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).

وبلغ عدد المصابين بـ(كورونا) في المستشفيات الإسرائيلية 1244 شخصا بينهم 604 مرضى في حالة خطرة 165 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي (أي أكبر عدد للحالات الخطرة والمرضى على أجهزة التنفس منذ بداية الجائحة).

وتوفي 30 مريضا في إسرائيل منذ منتصف الليل جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" (أي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة) ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

وأجري في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة نحو 54 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا) جاءت نتائج نحو تسعة بالمائة منها إيجابية.

وتتصدر القدس بشقيها الغربي والشرقي قائمة المدن الأكثر تضررا بـ(كورونا)، بـ5911 إصابة مؤكدة.

ويأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري في إسرائيل في محاولة لكبح جماح الجائحة.

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