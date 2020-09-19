محافظة قلقيلية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، ليبلغ عدد الحالات المصابة لهذا اليوم السبت، 20 حالة.



وأشارت المحافظة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الإصابات توزعت كالتالي: ست إصابات بمدينة قلقيلية، وإصابة واحدة في بلدة عزون.



وأشارت المحافظة، إلى أن مجموع الإصابات النشطة منذ بداية، الجائحة، حتى اليوم، (452) إصابة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين لهذا اليوم، 12 حالة.



وفي السياق، أكد المحافظة، أنه منذ بداية الجائحة، بلغ عدد اجمالي الإصابات 1399 إصابة، وعدد الوفيات 16 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 931 حالة.