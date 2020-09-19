أبو مرزوق: أمريكا تضغط على بعض الدول بملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
ق️ال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن هناك دولاً عربية تراوغ، وتسعى لرفض الضغوط الأمريكية؛ لقبول التطبيع.
وأضاف أبو مرزوق: نرفض الضغوط الأمريكية على دول عربية من أجل دفعها للتطبيع.
وأوضح أبو مرزوق، أن أمريكا تضغط على بعض الدول في ملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع.
ق️ال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن هناك دولاً عربية تراوغ، وتسعى لرفض الضغوط الأمريكية؛ لقبول التطبيع.
وأضاف أبو مرزوق: نرفض الضغوط الأمريكية على دول عربية من أجل دفعها للتطبيع.
وأوضح أبو مرزوق، أن أمريكا تضغط على بعض الدول في ملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع.
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