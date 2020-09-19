أبو مرزوق: أمريكا تضغط على بعض الدول بملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع

موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

ق️ال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن هناك دولاً عربية تراوغ، وتسعى لرفض الضغوط الأمريكية؛ لقبول التطبيع.



وأضاف أبو مرزوق: نرفض الضغوط الأمريكية على دول عربية من أجل دفعها للتطبيع.



وأوضح أبو مرزوق، أن أمريكا تضغط على بعض الدول في ملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع.