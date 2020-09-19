دولي

سلاح أمريكا الحراري "الجبار".. هكذا يمكن استخدامه

سلاح أمريكا الحراري "الجبار".. هكذا يمكن استخدامه
رام الله - دنيا الوطن
لم تستخدم الولايات المتحدة حتى الآن سلاحها الحراري، الذي تحدثت عنه لأعوام، لكن مع تزايد المظاهرات الأميركية المناهضة للشرطة، تفكر الإدارة الأميركية في طريقة لاستخدامه.

ويسمى السلاح الحراري باسم "نظام المنع النشط" ضمن آلية الجيش الأميركي، ووفقا لأحد الصحفيين الذين جربوا الإصابة به، فأن تأثيره يشابه "الإصابة بحرارة كبيرة في الوجه مثل الفرن بقوة وبسرعة، لكنها تزول بعد دقائق"، وهو ما يجعل السلاح ملائما لمواجهة المتظاهرين.

ووفقا لموقع (بوبيولار ميكانيكس)، تم تصميم "نظام المنع النشط" لإحداث ألم فوري، مما يتسبب في تفريق الحشود والسماح للسلطات بإعادة فرض النظام.

ومع ذلك، يقول الخبراء أن هذا السلاح "مخيف للغاية "، ويمكن أن يصاب الناس بألم كبير يطول التخلص منه.

ويستخدم السلاح الذي يُطلق عليه أحيانا اسم سلاح "الأشعة الحرارية"، الإشعاع الكهرومغناطيسي الموجه في نطاق مختلف تماما. ويستخدم إشعاع الميكروويف ذي الموجة القصيرة لتسخين سطح الجلد، مما يؤدي إلى إحساس فوري "بالحرق" لدى أولئك الذين يصابون به.

وتقول مجلة (فوربس) إن الموجات الدقيقة تخترق فقط 1 من 64 جزء من البوصة من الجلد. ويبلغ مدى التصويب من مئات الأمتار، ويمكن "توجيهه مثل كشاف ضوئي" ، ويعمل حتى مع أقوى الأجساد.

وأظهرت الاختبارات المكثفة أنه لا يمكن لأي شخص، مهما كان قويا، أن يتحمل الشعاع لأكثر من بضع ثوان. حيث يقفز الجميع بعيدا للهروب كرد فعل فطري.

وتبلغ مدى فعاليته عدة مئات من الأمتار ويمكن توجيهه بسهولة مثل ضوء الكشاف.

وبالرغم من أن السلاح الحراري لم يحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، كي يتم استخدامه في المظاهرات أو في السجون، لكن ارتفاع العنف في الولايات الأميركية، قد يدفع السلطات للموافقة عليه أخيرا.

لكن في كل حالة، رفضت السلطات في النهاية استخدام السلاح. كما تشير فوربس، "من الصعب رؤية قبولها للاستخدام ضد المدنيين الأميركيين العاديين دون تغيير حقيقي في الموقف من قبل السلطات".

أخبار ذات صلة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)

إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات جراء (كورونا)

إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات جراء (كورونا)

إسرائيل: تسجيل 30 حالة وفاة و5300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تسجيل 30 حالة وفاة و5300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن وقوع إصابات

وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن وقوع إصابات

الصحة الروسية: عدد الإصابات اليومي بـ(كورونا) يتجاوز 6 آلاف حالة

الصحة الروسية: عدد الإصابات اليومي بـ(كورونا) يتجاوز 6 آلاف حالة

طهران تتهم الدول الأوروبية بالتواطؤ مع واشنطن في العقوبات

طهران تتهم الدول الأوروبية بالتواطؤ مع واشنطن في العقوبات

لأول مرة منذ 10 أشهر.. حاملة طائرات أمريكية تدخل لمياه الخليج

لأول مرة منذ 10 أشهر.. حاملة طائرات أمريكية تدخل لمياه الخليج

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بسبب (كورونا)

تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بسبب (كورونا)

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

&#34;الأعلى للقضاء&#34; يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية الابتدائية

"الأعلى للقضاء" يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية الابتدائية

الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية:على الجهات الرسمية وضع تخفيض الرسوم ضمن أولوياتها

الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية:على الجهات الرسمية وضع تخفيض الرسوم ضمن أولوياتها

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

أبو هولي: اتهام (اونروا) بتوزيع اللاجئين على الدول الاوروبية مؤامرة لتصفيتها

أبو هولي: اتهام (اونروا) بتوزيع اللاجئين على الدول الاوروبية مؤامرة لتصفيتها

حماس: المظاهرات التي خرجت في دول عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع

حماس: المظاهرات التي خرجت في دول عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع

الصحة بغزة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة

الصحة بغزة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة

منوعات

رانيا يوسف بصورة من 23 عاما.. هل تغيرت كثيرا؟

رانيا يوسف بصورة من 23 عاما.. هل تغيرت كثيرا؟

جنيفر انستون تغازل براد بيت.. شاهد ردة فعله

جنيفر انستون تغازل براد بيت.. شاهد ردة فعله

&#34;جمال من نوع تاني&#34;.. سارة سلامة تنشر صورة لشقيقتها وتتلقى عرضا للزواج

"جمال من نوع تاني".. سارة سلامة تنشر صورة لشقيقتها وتتلقى عرضا للزواج

شاهد: بائع ورد يطارد سيارة عمرو دياب بالزمالك.. والهضبة: &#34;مخدتش منك حاجة والمصحف&#34;

شاهد: بائع ورد يطارد سيارة عمرو دياب بالزمالك.. والهضبة: "مخدتش منك حاجة والمصحف"

إطلالة جريئة لهنا الزاهد.. وأحمد فهمي: &#34;حبيبتي&#34;

إطلالة جريئة لهنا الزاهد.. وأحمد فهمي: "حبيبتي"

شاهد..فنانة شهيرة: أغار على والدي الفنان .. وأبعدت هذه السيدة عنه

شاهد..فنانة شهيرة: أغار على والدي الفنان .. وأبعدت هذه السيدة عنه

صور: ديمة الجندي تثير الجدل بظهورها بحمالة صدر

صور: ديمة الجندي تثير الجدل بظهورها بحمالة صدر

صور: المدون الإماراتي بدر خلف يعلن عن حمله ويعلق: ما في مبروك؟

صور: المدون الإماراتي بدر خلف يعلن عن حمله ويعلق: ما في مبروك؟

صور: الكمامات تميز أزياء مهرجان فينيسيا 2020

صور: الكمامات تميز أزياء مهرجان فينيسيا 2020

شاهد ماذا فعلت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي مع زوجها &#34;الخائن&#34;

شاهد ماذا فعلت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي مع زوجها "الخائن"

عربي

الصحة السعودية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) أقل من 550 حالة

الصحة السعودية: الإصابات اليومية بـ(كورونا) أقل من 550 حالة

الصحة التونسية: تسجيل ارتفاع قياسي في إصابات (كورونا) بواقع 540 إصابة

الصحة التونسية: تسجيل ارتفاع قياسي في إصابات (كورونا) بواقع 540 إصابة

وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

موقع (واللا): جهود أمريكية لإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان

موقع (واللا): جهود أمريكية لإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان