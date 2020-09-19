دولي

إسرائيل: تسجيل 30 حالة وفاة و5300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تسجيل 30 حالة وفاة و5300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل أعلى عدد وفيات يومي منذ انتشار فيروس (كورونا) آذار/ مارس الماضي.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات الخطيرة سجل أيضاً أرقاماً غير مسبوقة، بوصولها إلى 605 إصابات، بينما جرى تسجيل 30 وفاة جديدة.


وارتفع عدد الخاضعين للتنفس، وفق الوزارة، إلى حوالي 160 حالة، في الوقت الذي تم تسجيل 5300 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات التراكمية إلى 183 ألف إصابة، شفي غالبيتها، كما توفي قرابة 1200 شخص.

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