إعادة فتح مبنى محكمة بداية وصلح رام الله بدءًا من الغد

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رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله، القاضي وسام السلايمة، إعادة فتح مبنى المحكمة، يوم غد الأحد، أمام جمهور المتقاضين، مع الأخذ بإجراءات الوقاية والسلامة؛ لمنع نقل عدوى فيروس (كورونا).



وأوضح البيان، الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن العمل بدائرة تنفيذ رام الله، سيقتصر على طلبات استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير، وذلك نظراً لخضوع قضاة الدائرة، وعدد كبير من موظفيها للحجر الصحي، وفق تعليمات وزارة الصحة.