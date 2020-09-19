البطنيجي: لا جديد بخصوص شارع الرشيد والإجراءات المعلنة سابقاً كما هي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، إنه لا جديد بخصوص شارع الرشيد (البحر)، والإجراءات المعلنة سابقاً كما هي في كافة مناطق قطاع غزة.



وكانت تصريحات نُسبت للبطنيجي، أشارت إلى أنه سيتم إغلاق شارع الرشيد غرب قطاع غزة، بشكل كامل، لمدة 24 ساعة، أمام حركة السيارات والمواطنين من أجل وقف انتشار فيروس (كورونا) داخل القطاع.