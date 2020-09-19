إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالتطبيع انطلقت في البلدة باتجاه البوابة الحديدية المغلقة.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن عشرات جنود الاحتلال هاجموا الشبان بعد انطلاق المسيرة باطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي في الأطراف، والعشرات بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.