الشرطة بغزة: إغلاق شارع البحر بشكل كامل لمدة 24 ساعة

شارع الرشيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، مساء السبت، إغلاق شارع الرشيد (البحر) غرب قطاع غزة، بشكل كامل، لمدة 24 ساعة.



وقال البطنيجي، في تصريحات لإذاعة القدس: سيتم إغلاق شارع الرشيد بشكل كامل على مدار 24 ساعة، أمام حركة السيارات والمواطنين من أجل وقف انتشار فيروس (كورونا) داخل القطاع.



وذكر البطنيجي، أن المركبات المسموح لها بالمرور هي المركبات المنسقة لها والحكومية والخدماتية فقط.