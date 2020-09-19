حماس: المظاهرات التي خرجت في دول عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة حماس، اليوم السبت، على خروج مظاهرات في بعض البلدان العربية رفضًا للتطبيع مع إسرائيل.



وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه ينبغي على الحكومات العربية الإصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع، معتبرًا أن خروج المظاهرات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال في بلدان عربية، "إدراك منهم لخطورة التطبيع مع الاحتلال".



وأضاف قاسم: "المظاهرات التي خرجت في بلدان عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال"، متابعًا: "تدرك هذه الشعوب بضميرها القومي خطورة توقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال".



وأشار إلى أن "هذه الشعوب كانت وما زالت وستبقى تعتبر فلسطين القضية العربية المركزية وأن الاحتلال الصهيوني هو عدوه المركزي"، كما دعا الحكومات العربية إلى "الاصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع".



وطالب قاسم المكونات الحزبية والمجتمعية والأهلية في كل الدول العربية "إعلاء صوتهم الرافض للتطبيع بعض الدول علاقتها مع الاحتلال".