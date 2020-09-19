الصحة بغزة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن المختبر المركزي بغزة يعاني من نقص شديد ومهدد بالتوقف ما يتم توفير المواد المطلوبة لاستمرار عمله



وقال القدرة: إن مسحات وكتات الفحص المخبري على وشك النفاذ وتكفي 48 ساعة فقط، ومن الممكن أن يؤثر سلبًا على سير عملية التقصي الوبائي للفيروس في القطاع.



وأضاف القدرة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة فقط.