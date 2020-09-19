الصحة بغزة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن المختبر المركزي بغزة يعاني من نقص شديد ومهدد بالتوقف ما يتم توفير المواد المطلوبة لاستمرار عمله
وقال القدرة: إن مسحات وكتات الفحص المخبري على وشك النفاذ وتكفي 48 ساعة فقط، ومن الممكن أن يؤثر سلبًا على سير عملية التقصي الوبائي للفيروس في القطاع.
وأضاف القدرة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة فقط.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن المختبر المركزي بغزة يعاني من نقص شديد ومهدد بالتوقف ما يتم توفير المواد المطلوبة لاستمرار عمله
وقال القدرة: إن مسحات وكتات الفحص المخبري على وشك النفاذ وتكفي 48 ساعة فقط، ومن الممكن أن يؤثر سلبًا على سير عملية التقصي الوبائي للفيروس في القطاع.
وأضاف القدرة: أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة فقط.
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