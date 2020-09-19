شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي عن أزمة المولدات: مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار

الإعلامي الحكومي عن أزمة المولدات: مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أنهم كانوا يأملون بإنهاء قضية تحديد تسعيرة الكهرباء، بشكل يعكس طبيعة الدور الأخلاقي من أصحاب المولدات في الوقوف بجانب أبناء شعبهم، لكن بعض الأشخاص دفعوا إلي توتير الموقف واعتباره قضية سجالية مع سلطة الطاقة.

وقال معروف، في تصريحات صحفية: إنه في ضوء الأزمة التي اختلقتها رابطة المولدات بعد تحديد تسعيرة الكهرباء المولدة من مولدات الشوارع، تقدمت سلطة الطاقة بشكوى رسمية تجاه الشخص الذي رفض الالتزام بتسعيرة كهرباء المولدات، وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

وأضاف: مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار، والقرار الحكومي الواضح الذي تعمل عليه سلطة الطاقة هو المضي قدما في تنفيذ القرار بعد استنفاذ كافة الاجراءات والشروط اللازمة.

وذكر معروف أن مرحلة القرار وما بعدها يختلف تماما عن كل آليات التعامل قبل اتخاذ القرار، ويتم متابعة كافة مستجدات القضية ولن نترك المواطن رهينة  لتصرفات بعض الأشخاص.

وختم معروف حديثه، بالقول: نطمئن المواطن بأن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المهزلة التي تسيء لكل من يشارك فيها ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه خدمة الناس.

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