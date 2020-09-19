شؤون فلسطينية

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قررنا حل الرابطة وإغلاق مقرها الرئيسي

رابطة أصحاب المولدات بغزة: قررنا حل الرابطة وإغلاق مقرها الرئيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، مساء اليوم السبت، حل الرابطة في قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق مقرها الرئيسية.

وأشارت الرابطة في بيان، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القرار تم اتخاذه لحين إثباتها قانونياً واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة.

وأكدت في بيانها، أنه على أثر القرار، أقالت الرابطة، الناطق الرسمي باسمها، المهندس حسام إبراهيم الموسة.



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