قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، أربعة شبان فلسطينيين، بزعم عبورهم السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو الداخل.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم العثور بحوزة الشبان الفلسطينيين الاربعة على سكين، وكانوا ينوون تنفيذ عملية.



وشهد قطاع غزة، الأيام الماضية، حالة من التوتر، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة أهداف، ردا على اطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.