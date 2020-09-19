الصحة بغزة: نعاني من نقص بعدد مسحات فحص (كورونا) والمختبر المركزي سيتوقف عن العمل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أيمن الحلبي، مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الوزارة تعاني من نقص حاد في عدد المسحات المستخدمة لفحص فيروس (كورونا) المستجد.



وأشار الحلبي في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، اليوم السبت،إلى أن المسحات الموجودة لدى وزارة الصحة، تكفي لمدة 48 ساعة فقط، لافتا إلى أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس (كورونا) تكفي لساعات قليلة فقط.



وأوضح مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة بغزة، أن المختبر المركزي، سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات (كورونا)، لافتا إلى أنه تم إطلاع وفد الحكومة الفلسطينية على مستلزمات القطاع الصحية.



وقال الحلبي: "نتحدث عن أزمة خطيرة ونطالب بمساعدة عاجلة للمختبر المركزي".