وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن وقوع إصابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.



وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعيا وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل شخصين إثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت وسائل الإعلام إن عددا كبيرا من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.