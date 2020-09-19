دولي

الصحة الروسية: عدد الإصابات اليومي بـ(كورونا) يتجاوز 6 آلاف حالة

الصحة الروسية: عدد الإصابات اليومي بـ(كورونا) يتجاوز 6 آلاف حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 6065 إصابة بفيروس (كورونا) و144 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولأول مرة منذ شهرين تتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس (كورونا) في روسيا 6 آلاف، نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، وذلك بعد العودة المدرسية وبعد انتهاء العطل الصيفية واستئناف مختلف القطاعات لنشاطها الطبيعي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و97251 إصابة، فيما توفي حتى الآن 19339 شخصا.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية تماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 5255 شخصا ما يرفع عدد المتعافين حتى الآن إلى 906462 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية منذ بدء تفشي الوباء 42.4 ملايين احتبار للكشف عن المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

هذا تعمل روسيا الآن على إنتاج كميات ضخمة من اللقاح ضد فيروس (كورونا) لتكون جاهزة للاستخدام في الفترة القادمة.

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