موقع (واللا): جهود أمريكية لإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان





وأفاد الموقع أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، يقوم بجهود كبيرة وتنقلات ماراثونية بين لبنان واسرائيل، في محاولة لبدء المحادثات بين البلدين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة بعد شهرين.





وبحسب الموقع، قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: "إن هناك انطباعًا بأن الجانب اللبناني أصبح أكثر مرونة للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية، وذلك في أعقاب الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية في لبنان".

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (واللا) العبري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان لتحديد المياه الاقتصادية لكل منهما، وحلّ الخلاف حول قضية التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.