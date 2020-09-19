زيارة: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحة الكويتية بما يزيد عن مليوني دولار





كما أوضح البيان، أن الوزارة قامت باعتماد دفعات لما يقارب 560 ألف دولار لصالح مشاريع البنية التحتية في محافظة شمال غزة.وفي السياق ذاته، تم اعتماد دفعات ما يقارب 700 ألف دولار لصالح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في محافظة خانيونس ومحافظة رفح، من مبالغ التعويضات لمشاريع البنية التحتية في المحافظات الوسطى في قطاع غزة، في مجال البنية التحتية المهدمة من عدوان عام 2014 وذلك بتمويل من المنحة الكويتية.



وفي هذا السياق، قال زيارة: "إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية ستواصل العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين. من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطنأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة ، أن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية قامت باعتماد عدة دفعات للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة بلغت قرابة مليونين دولار، توزعت على قطاعات المياه والبنية التحتية المهدمة من عام 2014.حيث تم اعتماد دفعات ما يقارب 800 ألف دولار لصالح تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي تستقبل مياه اضافية من خارج قطاع غزة- مشروع قطاع المياه.