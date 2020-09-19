الاقتصاد بغزة: تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

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رام الله- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم السبت، أنها حررت 30 محضر ضبط، بحق تجار مخالفين للأسعار، التي تم إعلانها من قبل الوزارة.



وأضافت الوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة الطواقم التابعة لها، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 242 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 14جولة ميدانية للمحلات التجارية، وتم تحرير 6 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأسماك ومشروبات.



ولفتت إلى أن جولات طواقم الوزارة، تركزت على محال بيع الدواجن؛ لمتابعة التزامهم بالتسعيرة التي حددتها الوزارة، وتم تحرير عدد من محاضر الضبط، بحق عدد من التجار لرفعهم أسعار الدواجن.



ونوهت الوزارة إلى أنه تم تنظيم حملات على المنشآت والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والوقائية.