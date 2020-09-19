شؤون فلسطينية

فتح: دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع

فتح: دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي، بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، منير الجاغوب، إن شعبنا وقيادته، رفضوا خطة ترامب بشكل مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة، التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة.

وأضاف الجاغوب، في منشور له عبر (فيسبوك): "الخطة تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الجاغوب: "يبدو أن دولة قطر، تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد بنهاية ما سميّ بـ "الاجتماع الاستراتيجي" بينها وبين الولايات المتحدة، والذي ينص على: "أن قطر وأميركا، اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأميركية للسلام؟".

وتابع: "هذه ليست خطوة نحو السلام، بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي!".


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