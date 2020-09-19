قيادي فلسطيني يُهاجم قطر وينتقد تصريحات موسى أبو مرزوق بشأن علاقتها بإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) وليد العوض، دولة قطر، بسبب البيان الثنائي مع أمريكا، والذي أكد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني مع إسرائيل في إطار (صفقة القرن).
وقال العوض، في تصريح له عبر (فيسبوك): "قطر تشهر تطبيعها، وأي تبرير لذلك غير مقبول، إعلان دولة قطر تبنيها لرؤية ترامب و(صفقة القرن) خلال اتفاقها الاستراتيجي مع أمريكا، يمثل اشهاراً لالتحاقها بركب التطبيع، الذي بدأته منذ زمن".
وأضاف العوض: "تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مررزوق أمس لـ (فرانس 24) بأن قطر تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا يمكنها ذلك إلا عبر إسرائيل، إنها تصريحات تبرر سلوك قطر، وغير موفقة ولا مقبولة على الإطلاق".
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