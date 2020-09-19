قيادي فلسطيني يُهاجم قطر وينتقد تصريحات موسى أبو مرزوق بشأن علاقتها بإسرائيل

هاجم عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) وليد العوض، دولة قطر، بسبب البيان الثنائي مع أمريكا، والذي أكد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني مع إسرائيل في إطار (صفقة القرن).





وقال العوض، في تصريح له عبر (فيسبوك): "قطر تشهر تطبيعها، وأي تبرير لذلك غير مقبول، إعلان دولة قطر تبنيها لرؤية ترامب و(صفقة القرن) خلال اتفاقها الاستراتيجي مع أمريكا، يمثل اشهاراً لالتحاقها بركب التطبيع، الذي بدأته منذ زمن".





وأضاف العوض: "تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مررزوق أمس لـ (فرانس 24) بأن قطر تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا يمكنها ذلك إلا عبر إسرائيل، إنها تصريحات تبرر سلوك قطر، وغير موفقة ولا مقبولة على الإطلاق".

رام الله - دنيا الوطن