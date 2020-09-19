مدير عام مجمع الشفاء الطبي: مؤشرات الحالة الوبائبة بغزة تُدلل على خير قادم

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، نحن الآن ما زلنا في مرحلة السيطرة على فيروس (كورونا) ولم نصل لمرحلة ما قبل التعايش.



وأوضح أبو سلمية في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، حتى نصل لمرحلة التعايش، يحب أن يكون عدد المتعافين من فيروس (كورونا) خلال كل 24 ساعة أقل بكثير من المصابين.



وأكد أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس (كورونا) كانت بأعراض بسيطة، وكثير منها تعافى.



وأشار أبو سلمية إلى أن مؤشرات الحالة الوبائبة بغزة، تدلل على خير قادم، وهذا لا يعني بأننا لا نلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة.



ونوه أبو سلمية إلى أن القضاء على فيروس (كورونا) يجب أن يكون عندنا نمط حياة نسير عليه، وهو ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والنظافة الشخصية، وبدونها سنكون بوضع خطير ومقلق.