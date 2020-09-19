بيان قطري أمريكي: يجب إيجاد حل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإطار (صفقة القرن)

أكد بيان قطري أمريكي ثنائي، أنه يجب العمل على إيجاد حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على النحو المبين في الرؤية الأمريكية للسلام، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



وأعربت قطر وأمريكا، وفق البيان الثنائي، عن قلقهما بشأن الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى خطوات ملموسة؛ لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.



وحسب البيان: "شكرت الولايات المتحدة قطر على دورها في جلب مُمثلي حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات، وصولاً إلى بدء مفاوضات السلام في أفغانستان في أيلول/ سبتمبر".



وأعربت قطر وأمريكا عن قلقهما من الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية "الضارة" للأزمة الخليجية على المنطقة، مؤكدتين دعمها المستمر لوجود مجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز على تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر للجميع في المنطقة، وقادر على مواجهة التهديدات الإقليمية.



وشكرت قطر الولايات المتحدة على دعم جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر، بحسب ما ورد في البيان المشترك.



وقال البيان المشترك: إن مسؤولي البلدين، ناقشوا الحاجة إلى توظيف الوسائل الدبلوماسية لحل التوترات الحالية في الشرق الأدنى، وشرق المتوسط، إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود المشتركة لهزيمة تنظيم الدولة، والعمل على إنهاء الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن.



وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي عرض خلال الحوار الاستراتيجي، خططًا لتوسيع القدرة التشغيلية لقاعدة (العديد) الجوية، وأثنى على سخاء دولة قطر في تحديث المرافق والبنية التحتية الحيوية في القاعدة.

رام الله - دنيا الوطن