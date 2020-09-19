عبد الجبار جرار: استشهاد الطبيب جبارين جريمة تستدعي عدم التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) عبد الجبار جرار، أن استشهاد الطبيب نضال جبارين، إرهاب إسرائيلي منظم، يؤكد أننا أمام محتل مجرم مغتصب، يقتل الآمنين في كل مكان.



ولفت جرار إلى أن ما يقوم به المحتل من قتل وسفك للدماء، يستدعي من العرب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته الأولى فلسطين، لا الوقوف إلى جانب المحتل، والتطبيع مع مجرم يسفك دماءنا، ويأسرنا في كل لحظة.



وقال جرار: "نقول للعرب، انظروا مع من تطبعون، أنتم تطبعون مع من يقتلون الآمنين أطفالنا وشبابنا على الحواجز بدم بارد" مضيفاً: أن ممارسات الاحتلال تظهر صورته الحقيقية البشعة في قتل الآمنين وترويعهم.



وشدد جرار على ضرورة أن نكون صفاً واحداً في مواجهة كل المؤامرات على شعبنا، وكل ما يخطط ضدنا كفلسطينيين تحديداً في مثل هذه الأوقات.



وكان الطبيب جبارين (54 عاماً) قد استشهد متأثراً بإصابته جرّاء إلقاء الاحتلال قنبلة صوت، أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلال عند أحد فتحات جدار الفصل العنصري بالقرب من حاجز برطعة.



ونعت حركة (حماس) شهيد فلسطين، الطبيب نضال جبارين مقدمة التعزية من عائلة الشهيد وأهالي محافظة جنين، التي ستظل دوماً عنواناً للثبات في وجه مخطط الاحتلال.