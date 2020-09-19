الزراعة بغزة: سنزيد العرض في الأسواق للسيطرة على جشع التُجار

أكد وكيل وزارة الزراعة، بغزة، إبراهيم القدرة، صباح اليوم السبت، أن الوزارة، ستزيد العرض من الفواكه والخضروات والدجاج في أسواق القطاع، للسيطرة على جشع وطمع التُجار حال عدم التزامهم بأسعار السلع المعلنة من قبل الوزارة.





وأوضح القدرة في تصريح لإذاعة (صوت الأقصى)، أنه تم إعطاء مهلة للتجار؛ للالتزام بالأسعار المعلنة، وفي حال لم يتلزموا بذلك، سيتم السماح بدخول الدجاج المبرد والطماطم وإغراق السوق بزيادة العرض؛ للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع، قائلاً: "إذا لم يلتزم التُجار بأسعار الدجاج المعلنة، نتوقع دخول الدجاج المبرد لقطاع غزة خلال اليومين القادمين".

ولفت القدرة إلى أنه مع توفر المنتجات والسلع في الأسواق باستيرادها من الخارج خلال أيام، سيكون هناك انخفاض كبير بالأسعار.





وأشار إلى أنه "بالأمس حددنا سعر بيع كيلو البصل للمستهلك بـ 2 شيكل، واذا لم يلتزم التجار بهذه التسعيرة، سيتم فتح باب استيراده من الخارج، وهذه سياستنا للتعامل مع شجع التجار في هذه المرحلة".





ونوه القدرة إلى أنه وخلال أيام، سيتم استيراد سلعة البندورة (الطماطم) من خارج قطاع غزة، لتباع للمستهلك من 5 إلى 6 كيلو بـ 10شواكل.

رام الله - دنيا الوطن