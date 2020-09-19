قائد الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف كل من كان له دور باغتيال سليماني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني: إن الرئيس الأمريكي، اعتقد أننا سنغتال سفيره بجنوب إفريقيا، مقابل اغتيال قاسم سليماني، لكننا نقول له: إننا سنستهدف كل من كان له دور بالاغتيال.





ولفت اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى أن بلاده "ترصد مصالح الأعداء في كل مكان، وستكون هدفاً لقوتنا إن لزم الأمر"، وقال: "على الأمريكيين، أن يعلموا أننا سنضرب كل من كان له دور في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني"، الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بغارة جوية قرب مطار بغداد وفق (روسيا اليوم).





وأضاف: "أقول لترامب: إن انتقامنا لقاسم سليماني أمر حتمي وواقعي، سننتقم لقاسم سليماني برجولة وشرف وعدل، وهذه رسالة جدية".





وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن قواته لاحقت العدو حتى البحر المتوسط، وستواصل ملاحقته في كل مكان، لافتاً إلى أن ترامب يهدد إيران بألف صاع فيما عجز عن الرد على قصف قاعدة عين الأسد (بصواريخ إيرانية) في العراق.





وقال: "لقد جهزنا مئات الصواريخ لتدمير كل ما تمتلكه أمريكا في المنطقة، إن ردت على قصف عين الأسد، لكنها لم ترد".





من جهة أخرى، اعتبر سلامي، أن الولايات المتحدة، تعيش عزلة سياسية، وأخفقت في تمديد حظر التسلح على إيران.





وكان ترامب كتب عبر (تويتر) الثلاثاء الماضي، أنه "وفقاً لتقارير صحفية، تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاماً لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني"، وأضاف: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران".

رام الله - دنيا الوطن