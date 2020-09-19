شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الدكتور محمد عياش،  عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بالدور الكبير، الذي يقوم به عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات.

وأكد عياش، خلال زيارته لمقر سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في رومانيا، واستقباله من قبل السفير سفيان القضاة،  على عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين والأردن، خاصة أن الشعب الأردني والفلسطيني شعب واحد، تربطهما علاقات أخوة، وتجمعهما روابط وعادات وتقاليد واحدة.

وقال خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور سمير زنون، رئيس الجالية الأردنة، وهو منسق الجاليات العربية والاسلامية: "إن المملكة الأردنية في وقوفها إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك، لهو أكبر دليل على عمق هذه العلاقات الأخوية، التي تربط بين الطرفين".

وشدد عضو المجلس الوطني، على أن القدس وحمايتها والدفاع عن المقدسات، ركن أساسي من أركان السياسة الأردنية الهاشمية، وأن لها وللقضية الفلسطينية الصدارة في جميع القرارات.

وتحدث القضاة عن العمق التاريخي للعلاقات الفلسطينية الأردنية، مشدداً على أن مواقف المملكة تجاه دعم القضية الفلسطينية،  تنطلق من دورها الريادي في المنطقة، ورغبتها في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وستظل المملكة دائماً سنداً حقيقياً للقضية الفلسطينية.

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